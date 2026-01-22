Programas completos cnn prime

Boric y Kast llegaron a las zonas afectadas por incendios | CNN Prime

Por CNN Chile

22.01.2026 / 14:43

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de este martes 20 de enero.

  • Detienen a sujeto acusado de iniciar fuego en Perquenco.
  • Boric y Kast llegaron a las zonas afectadas por incendios.
  • División tras anuncio de primer gabinete de Kast.
  • Congreso despacho proyecto de reajuste público sin “amarre”.
  • Donald Trump dice que logró acuerdo por Groenlandia.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

País Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional para honrar memoria de fallecidos por incendios forestales
Diputado Romero emplaza al Presidente Boric por la Ley de Incendios: “Si está interesado, pongale discusión inmediata”
Los errores de planificación urbana tras los incendios | CNN Tiempo
Boric y Kast llegaron a las zonas afectadas por incendios | CNN Prime
Delcy Rodríguez afirma que Venezuela enfrentará las diferencias con EE.UU. "sin temor" y mediante el diálogo
Arriban 145 brigadistas mexicanos al sur para reforzar el combate de incendios forestales