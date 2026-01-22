Boric y Kast llegaron a las zonas afectadas por incendios | CNN Prime

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.
Conduce: Mónica Rincón.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de este martes 20 de enero.
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.