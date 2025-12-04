Biministro Álvaro García explica: ¿En qué consiste el proyecto que busca potenciar el hidrógeno verde en Chile?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre el proyecto que busca potenciar el hidrógeno verde en Chile.

“Chile es el país que tiene el mayor potencial de producción de hidrógeno verde al menor costo a nivel mundial“, partió señalando el secretario de Estado.

Detalló que “es una industria que se esperaba que creciera de manera muy significativa en los próximos años, pero esperábamos que fuera más rápido el proceso de lo que está haciendo y, por lo tanto, desde el gobierno decidimos partir impulsando el uso doméstico del hidrógeno verde para desde allí empezar a exportar”.

