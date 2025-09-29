Benjamín Netanyahu acepta plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump

¿Tengo alergia o estoy resfriado? Experto te explica cómo identificar correctamente los síntomas clave
Iniciar un tratamiento antialérgico un par de semanas del peak antes del peak de polinización de especies que generen molestias podría ser clave.
Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump y se espera la respuesta de Hamás.
El acuerdo de 20 puntos contempla liberación de rehenes, suspensión de maniobras militares y liberación de detenidos por parte de Israel. Además, se establece que nadie será obligado a salir de Gaza.
