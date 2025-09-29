Benjamín Netanyahu acepta plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump y se espera la respuesta de Hamás.

El acuerdo de 20 puntos contempla liberación de rehenes, suspensión de maniobras militares y liberación de detenidos por parte de Israel. Además, se establece que nadie será obligado a salir de Gaza.

