Benjamín Netanyahu acepta plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump

Por CNN Chile

29.09.2025 / 21:57

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump y se espera la respuesta de Hamás.

El acuerdo de 20 puntos contempla liberación de rehenes, suspensión de maniobras militares y liberación de detenidos por parte de Israel. Además, se establece que nadie será obligado a salir de Gaza.

