Banco Central mantiene la tasa de interés y refuerza señal de cautela en política monetaria

Por CNN Chile

28.01.2026 / 09:12

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, analizamos la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 4,5%, adoptada de forma unánime por el Consejo.

Si bien no hubo cambios inmediatos, el ente dio señales de que podría abrirse espacio para futuros recortes, en un contexto de inflación menor a la prevista y apreciación del peso, factores clave para el escenario económico de los próximos meses.

En ese contexto, conversamos con la economista y socia de Vios Consulting, Gabriela Clivio, quien explicó que la inflación estaría convergiendo a la meta del 3% principalmente por factores externos, como la apreciación del peso frente al dólar y el alto precio del cobre, lo que reduce el margen para nuevos recortes en el corto plazo.

Asimismo, destacó que el Banco Central proyecta tasas neutrales más altas hacia adelante y que, bajo el escenario actual, no se justifica una baja adicional de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

