¿Bajarán las temperaturas mañana? Pronóstico del tiempo en Chile para este 20 de febrero | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Esta semana las temperaturas en la Región Metropolitana han sido considerablemente altas, para mañana, viernes 20 de febrero, habrá un respiro, puesto que la máxima será de 20°C en el centro de la capital, mientras que las mínimas serán de entre 11°C y 18°C. Para el sábado la temperatura subirá levemente y será de 32°C.

En la zona norte del país se mantienen cielos parciales nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica, Iquique con 28°C, Antofagasta alcanzará los 24°C y Copiapó los 29°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 12°C y 20°C.

En la zona centro las máximas llegarán a los 31°C en Los Andes, 28°C en Rancagua. Por su parte, Valparaíso alcanzará los 20°C. Talca llegará a los 30°C y Chillán bajará a los 31°C, mientras que Concepción rondará entre los 11°C y 20°C.

Temuco registrará una máxima de 30°C, Valdivia también 29°C, con cielos despejados, Puerto Montt tendrá una máxima de 21°C, con cielos despejados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 10°C y 19°C.