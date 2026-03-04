Programas completos CNN tiempo

Bajan las temperaturas matinales: Revisa el pronóstico para tu ciudad

Por CNN Chile

04.03.2026 / 16:56

Se pronostican cielo despejado y máximas por sobre los 30°C en la región Metropolitana.

En Arica, Iquique y Antofagasta predominará el cielo despejado.

Continúan las máximas por sobre los 30°C en gran parte del centro del país.

Avanzando hacia el sur, La Araucanía y Los Ríos tendrán bajas en la temperaturas matinal.

