Bajan las temperaturas matinales: Revisa el pronóstico para tu ciudad

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
Se pronostican cielo despejado y máximas por sobre los 30°C en la región Metropolitana.
En Arica, Iquique y Antofagasta predominará el cielo despejado.
Continúan las máximas por sobre los 30°C en gran parte del centro del país.
Avanzando hacia el sur, La Araucanía y Los Ríos tendrán bajas en la temperaturas matinal.
