Programas completos Agenda Económica

Avanza la discusión del Presupuesto 2026: se rechaza seguridad y energía

Por CNN Chile

19.11.2025 / 09:43

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el avance del proyecto de ley del Presupuesto 2026.

También dialogamos con José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile, sobre la postergación del sistema de finanzas abiertas.

