Corte Suprema revisa recurso de amparo de Ángela Vivanco: Busca revertir prisión preventiva

Se espera que durante la tarde el máximo tribunal judicial se pronuncie respecto a la acción presentada por la defensa de Vivanco.

Este miércoles la segunda sala de la Corte Suprema revisó un recurso de amparo de Ángela Vivanco, quien busca salir de prisión preventiva que cumple en la Cárcel de San Joaquín.

Cabe recordar que Vivanco está implicada en la Trama Bielorrusa, donde el Ministerio Público apunta a que mientras era ministra de la Corte Suprema habría recibido coimas por parte de un estudio de abogados que representaba a la empresa chileno-bielorrusa Belaz Movitec en una disputa judicial con Codelco. Esto habría significado a la estatal un perjuicio de alrededor de $17 mil millones.

La acción fue presentada por la defensa ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribuna que en un comienzo indicó que no le correspondía revisar el recurso.

Sin embargo, más tarde la Suprema ordenó que el tribunal de alzada revisara el recurso, el cual fue rechazado.

Una vez más, la defensa de Vivanco apeló ante el máximo tribunal judicial, que revisó el recurso durante esta mañana.

Está previsto que después de las 16 horas se pueda conocer la resolución de la Corte Suprema. En caso de acogerse el amparo, la exministra podría salir de la prisión preventiva, ya que se solicita que se deje sin efecto lo ordenado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que le impuso la medida cautelar más gravosa.

Según se ha señalado en el recurso, dicha resolución no tendría sustento suficiente para la orden de detención que se hizo a mediados de enero de este año por parte del Juzgado, y que luego llevó a la detención y formalización de Vivanco.

De acuerdo a los argumentos de la defensa, al no tener fundamento suficiente, se deja sin efecto la resolución que dejó en prisión preventiva a Vivanco.

Por otro lado, en la presentación de argumentos esta mañana, el Ministerio Público recalcó que esto ha sido sujeto de al menos seis resoluciones en tres tribunales distintos, y que todos han apuntado a que la resolución de la prisión preventiva está dentro del marco legal.