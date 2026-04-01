Publican Ley de Convivencia Escolar en el Diario Oficial: Permitirá instalar detectores de metales en colegios

La ministra de Educación recalcó que los colegios, con el acuerdo de sus consejos escolares, podrán instalar detectores de metales si lo necesitan.

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley de Convivencia Escolar sobre “convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales”.

Entre las disposiciones de la normativa se señala la posible instalación de pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales que lo requieran, y que tendrán que contar con el acuerdo del consejo escolar y la comunidad educativa.

Esto ocurre luego de las situaciones vividas en un colegio de Calama, donde un estudiante mató a una inspectora tras atacarla con un arma blanca; y en Curicó, donde un alumno fue detenido luego de intentar ingresar a su escuela con un arma de fuego.

Asimismo, se deberá coordinar un protocolo interno —revisado por la Subsecretaría de Educación— que regule cómo se utilizarán elementos tecnológicos para detectar armas u otros elementos que pongan en riesgo a la comunidad educativa. Todo esto respetando el derecho a la igualdad y no discriminación, la honra y la vida privada de los niños, niñas y adolescentes.

Dicho protocolo contará con un informe técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad.

A ello se suma que habrá un reglamento confeccionado desde el Ministerio de Educación, con la revisión del Ministerio de Seguridad, para determinar cómo se instalarán los pórticos y cuáles serán las limitantes que podrían tener al interior de las escuelas para llevar a cabo la revisión de los estudiantes a través del mecanismo tecnológico.

Habrá plazo de un año para la publicación del reglamento.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló que el Gobierno ha trabajado en un reglamento que “permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen, esto no es una obligación, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, que puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad”.

“Lo que pretendemos hacer es colaborar desde el Ministerio en proveer a los colegios de las orientaciones para que ellos puedan agilizar, en caso que así lo estimen, que necesiten poner pórticos, que puedan hacerlo con toda la agilidad que se requiere”, agregó.