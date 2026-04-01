Exministro de Hacienda por Imacec de febrero: “No, no es un buen dato, no es un buen número”

El exministro cuestionó la discusión sobre la “caja fiscal” y la calificó como irrelevante dentro del análisis de las finanzas públicas.

Durante una entrevista en Radio Pauta, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al actual panorama económico y a las discusiones que han surgido en torno a las finanzas públicas.

En relación con el desempeño económico reciente, reconoció el impacto del último indicador mensual, señalando que “No, no es un buen dato, no es un buen número”. Sin embargo, matizó la interpretación de esta cifra al indicar que “los datos mensuales siempre son volátiles”, llamando a evitar conclusiones apresuradas.

En ese contexto, también defendió la evolución de la economía en los últimos años, destacando su comportamiento relativamente estable. Según explicó, “la economía chilena tiene esa capacidad para crecer”, situando el crecimiento en torno a cifras cercanas al 3%, aunque advirtió que existen factores que influyen en el corto plazo.

Uno de los ejes principales de su intervención fue la discusión sobre la llamada “caja fiscal”, a la que restó importancia dentro del análisis de las finanzas públicas. “Esta es una discusión totalmente irrelevante. Si vamos a hablar de finanzas públicas, hablemos de presupuesto, no hablemos de caja. De la misma manera en que en una empresa, nadie evalúa una empresa por la caja que tiene. (…) No depende de la caja que un gobierno pueda desplegar su programa”, afirmó.

En paralelo, abordó el efecto del alza de los combustibles, destacando el rol del mecanismo de estabilización MEPCO para contener las fluctuaciones de precios internacionales. En ese sentido, advirtió que estas variaciones tienen consecuencias más amplias en la economía, incidiendo en los costos, la inflación y las decisiones del Banco Central.

Sobre el ajuste del gasto público, indicó que se trata de un proceso en desarrollo, subrayando la importancia de priorizar áreas como seguridad y salud dentro de las decisiones fiscales.

Finalmente, al referirse a la discusión tributaria, planteó que su análisis debe considerar múltiples dimensiones. “Una reforma tributaria tiene tres dimensiones: fiscal, macroeconómica y distributiva”, explicó, junto con advertir que “se está erosionando la capacidad de recaudación del sistema tributario en Chile”.