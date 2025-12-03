Programas completos CNN tiempo

Aumentan las temperaturas en el centro del país: ¿cuál será la máxima? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

03.12.2025 / 18:31

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Comenzando con la macro zona norte, para este jueves 4 de diciembre, se mantendrán estables las temperaturas, llegando a alcanzar 23 °C en la máxima para la ciudad de Arica, en Iquique y Antofagasta llegarán a los 22 °C.

En la capital, el termómetro marcará los 30 °C para el centro de Santiago.

En el centro del territorio nacional las temperaturas alcanzarán su peak. Los Andes y Chillán superarán los 31 °C en la máxima, Talca bordeará los 33 °C y Concepción llegará a los 24 °C.

Avanzando hacia la zona sur, se pronostican 25 °C para Temuco, 22 °C en Valdivia y 18 °C en Puerto Montt. Punta Arenas y Puerto Williams esperan 12 °C en la máxima y la presencia de precipitaciones.

