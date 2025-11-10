Programas completos Agenda Económica

Asesor económico de Matthei detalla las propuestas y se refiere a la discusión del Presupuesto 2026

Por CNN Chile

10.11.2025 / 22:21

Conduce: Nicolás Paut.

El próximo domingo 16 de noviembre se realizará la elección presidencial y parlamentaria en Chile.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Gonzalo Sanhueza, vocero económico de Evelyn Matthei, quien adelantó las medidas económicas, se refirió a la discusión del Presupuesto 2026 y al acuerdo entre SQM y Codelco.

Respecto al crecimiento, el asesor de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, señaló que “estamos trabajando para que el país vuelva crecer al 4%. Esa es nuestra meta“.

Consultado sobre la deuda pública, Sanhueza dice que “en el programa está el compromiso de que la deuda pública no subirá del 45%y que vamos a converger a un déficit del -1“.

Sobre la discusión del Presupuesto 2026 que se está desarrollando en el Congreso, el asesor económico de Matthei asegura que “todo indica que de nuevo están sobrestimados los ingresos fiscales“.

Finalmente, sobre el acuerdo entre SQM y Codelco, aseguró que “sin duda habríamos licitado el contrato”, sin embargo, agregó que si “hay un acuerdo vinculante y se cumplen las condiciones, nosotros vamos a respetar”

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre un hipotético conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?
"No hay que apoyar el autoritarismo ni a quienes mienten”: El cruce entre Kast, Jara y Kaiser por detenidos desaparecidos
José Antonio Kast: "Estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara"
Kast tras consulta sobre vidrio blindado: "Lo que puedo decir es que miedo no tengo"
Jara pide enfocar debate en necesidades de la gente y no en su militancia: "No sé si la figura es congelar o renunciar" al PC