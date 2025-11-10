Asesor económico de Matthei detalla las propuestas y se refiere a la discusión del Presupuesto 2026

Conduce: Nicolás Paut.

El próximo domingo 16 de noviembre se realizará la elección presidencial y parlamentaria en Chile.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Gonzalo Sanhueza, vocero económico de Evelyn Matthei, quien adelantó las medidas económicas, se refirió a la discusión del Presupuesto 2026 y al acuerdo entre SQM y Codelco.

Respecto al crecimiento, el asesor de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, señaló que “estamos trabajando para que el país vuelva crecer al 4%. Esa es nuestra meta“.

Consultado sobre la deuda pública, Sanhueza dice que “en el programa está el compromiso de que la deuda pública no subirá del 45%y que vamos a converger a un déficit del -1“.

Sobre la discusión del Presupuesto 2026 que se está desarrollando en el Congreso, el asesor económico de Matthei asegura que “todo indica que de nuevo están sobrestimados los ingresos fiscales“.

Finalmente, sobre el acuerdo entre SQM y Codelco, aseguró que “sin duda habríamos licitado el contrato”, sin embargo, agregó que si “hay un acuerdo vinculante y se cumplen las condiciones, nosotros vamos a respetar”



