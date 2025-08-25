Asesor económico de Jeannette Jara no le asigna responsabilidad a la candidata por cifras del empleo en Chile

Conduce: Nicolás Paut.

El próximo de 16 de noviembre se efectuará la elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el electorado elegirá al próximo Presidente y parlamentarios para Chile.

Es en ese contexto que en una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Luis Eduardo Escobar, miembro del equipo económico de Jeannette Jara.

Uno flancos que ha tenido la candidata oficialistas son las cifras del empleo bajo su gestión como ministra del Trabajo.

Sobre esto, Luis Eduardo Escobar asegura que “crear el empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo”

“El crecimiento del empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía“, argumenta.

En ese sentido, el miembro del equipo económico de la exministra dice que no le asigna a Jeannette Jara una responsabilidad por el nivel de empleo que existe en Chile.

Otro tema importante que se ha tomado la discusión presidenciales es el retiro de fondos de pensiones.

Si bien Escobar reconoce que apoyaron los retiros de fondos porque “teníamos un país paralizado”, enfatiza que en un eventual gobierno de Jara “no estamos disponibles para apoyar un nuevo retiro”

Consultado sobre los impuestos, el asesor de Jeannette Jara señala que se bajarán los impuestos a las empresas.

“No queremos hacer ningún cambio en el sistema tributario“, agrega.

Finalmente, sobre la implementación del sistema de pensiones, asegura que no realizará ningún cambio a lo ya aprobado”

“No estamos proponiendo ninguna reforma de fondo en el sistema de pensiones que se aprobó en el Congreso”, concluye

Revisa el programa completo en el video