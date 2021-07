El álgido movimiento en el escenario político de nuestro país ha generado importantes variaciones en los índices del mercado local. Así lo demostró la fuerte caída del IPSA en un 2,36%, luego de que se oficializara la campaña presidencial de Yasna Provoste (DC), quien figura como la carta más fuerte de la centro izquierda. Al respecto conversó con Agenda Económica de CNN Chile, el gerente general de la corredora de bolsa Renta 4, Arturo Frei, quien afirmó que la candidatura de la presidenta del Senado fue uno de los grandes factores que influyeron en la caída del selectivo local. “Cerramos la semana retrocediendo todo lo que se había avanzado (…) el contexto político está siendo fundamental. En ese sentido, creemos que no es algo positivo para el mercado, cuando el discurso pasa a cargarse hacia la centro izquierda”, apuntó el especialista sobre los movimientos de los índices económicos. Esto, pese al discurso inaugural de la líder DC, quien señaló que de resultar electa, enfocaría esfuerzos en “reconstruir el crecimiento económico”, siendo hasta ahora la única candidata de la centro izquierda en considerar este punto dentro de su narrativa. Sin embargo, Frei sostuvo que la candidata demócratacristiana no ha definido su postura respecto a instalarse en el centro político, y que su disposición a representar a la centro izquierda, no estaría convenciendo al mercado de su moderación en la materia.