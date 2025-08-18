Canciller Van Klaveren por detención de Alberto Carlos Mejía en Colombia: “Esperamos concretar su regreso en un corto plazo”

Este lunes, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud para la extradición del imputado por el homicidio del “Rey de Meiggs”. ¿Qué sigue ahora para Mejía?

El canciller Alberto Van Klaveren se refirió a la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs”, afirmando que esperan concretar su regreso a Chile “en corto plazo”.

En una publicación en redes sociales, el ministro también destacó “la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición. Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo”.

La detención del ciudadano venezolano se produjo en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados.

Regreso de Mejía a Chile: ¿Qué viene ahora?

Según la legislación colombiana, la notificación roja no equivale a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo para que Chile formalice su solicitud.

Ese plazo de cinco días comienza a correr desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibe formalmente la notificación, tras lo cual deberán realizarse las siguientes gestiones:

En el Juzgado de Garantía se iniciará la tramitación de la extradición, donde el fiscal deberá acreditar la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar prisión preventiva u otra medida cautelar.

En la Corte de Apelaciones, a petición del fiscal o del querellante, se podrá solicitar la detención previa con fines de extradición. Es la Corte quien solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida a Colombia la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios.

El primer paso se concretó esta mañana, ya que el 8º Juzgado de Garantía informó que acogió la solicitud de extradición activa de Mejía desde Colombia, ordenando “remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Santiago para continuar con el procedimiento”.

