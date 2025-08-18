#LODIJERONENCNN CNN Chile Radio

Huenchumilla por candidatura de Daniel Jadue: “Evidentemente tiene repercusiones que el PC debe calibrar”

Por CNN Chile

18.08.2025 / 10:37

En conversación con CNN Chile Radio, Huenchumilla se refirió a la eventual candidatura del exalcalde de Recoleta.

El presidente de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, se refirió a la candidatura de Daniel Jadue a diputado, afirmando que “tiene repercusiones” que debe “calibrar” el Partido Comunista (PC).

Cabe recordar que el otrora alcalde de Recoleta está siendo investigado en el denominado caso Farmacias Populares, por los posibles delitos de fraude al Fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.

¿Qué dijo Huenchumilla?

En CNN Chile Radio, Huenchumilla se refirió a la eventual candidatura de Jadue. “Una cosa que se conversa en las coaliciones es que cada partido debe resolver sus temas (…). Yo no aceptaría que algún partido de la coalición se entrara a la DC y empezara a vetar mis candidatos”.

“Mi opinión política es que yo soy respetuoso del Partido Comunista, que en este caso está en esta coalición. No me voy a meter yo en lo que decida el Partido Comunista, y tampoco voy a aceptar que alguien se meta en las cosas mías”, agregó el parlamentario.

Consultado sobre si le es indiferente que Jadue vaya de candidato, señaló que “cada cual asumirá su responsabilidad y sabrá por qué lo lleva”, aunque reconoció que “evidentemente tiene repercusiones y esas repercusiones tiene que calibrarlas el partido”

“Si nosotros empezamos a decir ‘en virtud de esto yo voy a empezar a opinar’ y vamos a empezar a opinar unos contra otros, creo que sería un error político (…). Pesan un conjunto de elementos cuando el dirigente político tiene que opinar, entre los cuales está la prudencia, el no inmiscuirse en un tema que lo único que puede sacar son beneficios negativos”, cerró.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Jara confirma que aborto libre no está contemplado en su programa de gobierno: "Nos vamos a concentrar en lo que nos une"
PIB marca mayor alza en tres años: Economía creció 3,1% durante el segundo trimestre de 2025
Fallout regresa con su segunda temporada: Mira aquí las primeras imágenes
Canciller Van Klaveren por detención de Alberto Carlos Mejía en Colombia: “Esperamos concretar su regreso en un corto plazo”
Feriado del 20 de agosto aplica solo en algunas comunas del país: Conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins
Huenchumilla por candidatura de Daniel Jadue: “Evidentemente tiene repercusiones que el PC debe calibrar”