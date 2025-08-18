Huenchumilla por candidatura de Daniel Jadue: “Evidentemente tiene repercusiones que el PC debe calibrar”

En conversación con CNN Chile Radio, Huenchumilla se refirió a la eventual candidatura del exalcalde de Recoleta.

El presidente de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, se refirió a la candidatura de Daniel Jadue a diputado, afirmando que “tiene repercusiones” que debe “calibrar” el Partido Comunista (PC).

Cabe recordar que el otrora alcalde de Recoleta está siendo investigado en el denominado caso Farmacias Populares, por los posibles delitos de fraude al Fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.

¿Qué dijo Huenchumilla?

En CNN Chile Radio, Huenchumilla se refirió a la eventual candidatura de Jadue. “Una cosa que se conversa en las coaliciones es que cada partido debe resolver sus temas (…). Yo no aceptaría que algún partido de la coalición se entrara a la DC y empezara a vetar mis candidatos”.

“Mi opinión política es que yo soy respetuoso del Partido Comunista, que en este caso está en esta coalición. No me voy a meter yo en lo que decida el Partido Comunista, y tampoco voy a aceptar que alguien se meta en las cosas mías”, agregó el parlamentario.

Consultado sobre si le es indiferente que Jadue vaya de candidato, señaló que “cada cual asumirá su responsabilidad y sabrá por qué lo lleva”, aunque reconoció que “evidentemente tiene repercusiones y esas repercusiones tiene que calibrarlas el partido”

“Si nosotros empezamos a decir ‘en virtud de esto yo voy a empezar a opinar’ y vamos a empezar a opinar unos contra otros, creo que sería un error político (…). Pesan un conjunto de elementos cuando el dirigente político tiene que opinar, entre los cuales está la prudencia, el no inmiscuirse en un tema que lo único que puede sacar son beneficios negativos”, cerró.