Ethan Guo rompe el silencio desde la Antártica: “Paso el 90% de mi tiempo en mi habitación y no hay mucho que hacer”

El piloto e influencer estadounidense llegó a un acuerdo judicial por su aterrizaje en el suelo antártico, pero sigue teniendo problemas para abandonar el país con su avión.

Ethan Guo, un piloto de 19 años e influencer estadounidense, sigue sin poder salir de Chile, luego que a fines de junio fuera detenido en la Antártica tras haber sido autorizado a volar solo a Punta Arenas.

En este sentido, la semana pasada, Guo llegó a un acuerdo con la justicia chilena para abandonar el país, siempre y cuando cumpla algunas condiciones como una donación y el salir de Chile a la brevedad.

Fue el propio influencer el que comentó si situación en conversación con LUN, en la que aseguró -desde la Base Teniente Rodolfo Marsh- que “he estado bajo mucho estrés últimamente. Nunca imaginé que, después de haber sido autorizado para modificar mi plan de vuelo y reportar la emergencia que efrenté debido a las condiciones climáticas el 28 de junio, terminaría enfrentando un largo proceso legal e impedido de volar mi aeronave. Quiero enfatizar que la DGAC autorizó expresamente la modificación de mi plan de vuelo y me permitió aterrizar. Confié de buena fé en que, tras recibir estas autorizaciones, podría aterrizar y luego continuar mi viaje sin problemas”.

Del mismo modo, aseguró que “no estoy en la Antártida por decisión propia, sino porque no me han autorizado a volar mi avión de regreso al continente. Ese proceso todavía está en curso en la DGAC, pero fui detenido por orden del fiscal a los pocos minutos de haber aterrizado, sin siquiera tener la oportunidad de explicar o decir algo, estando hasta la fecha impedido de abandonar Antártica”.

“No entiendo por qué no se me permite irme. No he dañado a nadie. Siempre he actuado con responsabilidad, he solicitado los permisos necesarios y notificado a las autoridades sobre la situación que enfrentaba”, acotó.

Respecto a cómo está viviendo este tiempo, relató que “paso el 90% de mi tiempo en mi habitación y no hay mucho que hacer, lo que me hace sentir bastante aislado. No todos en la base hablan inglés, pero debo decir que me han tratado con amabilidad. A pesar de lo injusto del proceso legal al que me he visto sometido, tengo una muy buena impresión de Chile y su gente”.

“Espero que me autoricen a volar de regreso a Chile lo antes posible y luego retomar mi cruzada, terminar la misión que comencé, con la esperanza de recaudar un millón de dólares para combatir el cáncer a nivel global. No he visto a mi familia ni amigo en meses, así que también espero poder reunirme pronto con ellos”, sentenció.