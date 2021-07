En vísperas de las definiciones presidenciales de la centro izquierda, el conglomerado de Unidad Constituyente aún se encuentra barajando opciones. Mientras aún no se determina si optar por primarias o pasar directamente a la papeleta de noviembre, las distintas bancadas de la ex Concertación se va quedando sin tiempo para una decisión unánime. Sobre esto conversamos en una nueva edición de Aquí Se Debate, con los diputados Manuel Monsaleve (PS), Iván Flores (DC) y la congresista Marcela Hernando (PR), quienes analizaron el escenario político dentro de su sector. En esa línea, el diputado Flores adelantó de forma exclusiva para CNN Chile, lo que podría ser el inicio definitivo de la campaña presidencial de la presidenta del senado, Yasna Provoste (DC), que este viernes realizará el anuncio formal al respecto. En tanto, el legislador del PS enfatizó en la necesidad de instalar primarias presidenciales al interior de Unidad Constituyente y descartó que Paula Narváez vaya a bajar su campaña, incluso si Provoste decide participar en la carrera hacia La Moneda. Por su parte, la diputada Hernando, se mostró más escéptica con las posibilidades de su coalición, planteando la posibilidad de apoyar en bloque a Gabriel Boric, en caso de que no se definan primarias.