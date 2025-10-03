Programas completos aquí se debate

Aquí Se Debate: Las propuestas de salud de los candidatos presidenciales

Por CNN Chile

03.10.2025 / 00:15

Conduce: Mónica Rincón.

En una edición especial de Aquí Se Debate de CNN Chile, se profundizó en las propuestas de salud de los distintos candidatos presidenciales.

Para ello, conversamos con Francisca Zenteno, del comando de Franco Parisi; Jeanette Vega, del comando de Jeannette Jara; Aliro Galleguillos, del comando de Johannes Kaiser; Paula Daza, del comando de Evelyn Matthei; y Ricardo Fábrega, del comando de Harold Mayne-Nicholls.

