Programas completos aquí se debate

Aquí Se Debate: Expertos analizan lo que dejó la carrera presidencial de cara a primera vuelta

Por CNN Chile

13.11.2025 / 21:58

Conduce: Mónica Rincón González.

En este nuevo Aquí Se Debate, con Mónica Rincón, hablamos sobre lo que ha dejado esta carrera presidencial de cara a una primera vuelta, donde las ocho candidaturas apuntan a alcanzar los porcentajes suficientes para pasar al balotaje.

Para ello hablamos con:
– Hugo Herrera | Analista Político UDP
– Marta Lagos | Directora de Latinobarómetro y MORI Chile
– Tomás Duval | Analista Político U. Autónoma
– Cristián Leporati | Experto en Marketing Político UDP

