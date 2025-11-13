Aquí Se Debate: Expertos analizan lo que dejó la carrera presidencial de cara a primera vuelta
Por CNN Chile
13.11.2025 / 21:58
Conduce: Mónica Rincón González.
En este nuevo Aquí Se Debate, con Mónica Rincón, hablamos sobre lo que ha dejado esta carrera presidencial de cara a una primera vuelta, donde las ocho candidaturas apuntan a alcanzar los porcentajes suficientes para pasar al balotaje.
Para ello hablamos con:
– Hugo Herrera | Analista Político UDP
– Marta Lagos | Directora de Latinobarómetro y MORI Chile
– Tomás Duval | Analista Político U. Autónoma
– Cristián Leporati | Experto en Marketing Político UDP