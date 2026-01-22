Programas completos aquí se debate

Aquí se debate con los diputados Jorge Alessandri, Juan Santana, Eduardo Durán y Javiera Morales

Por CNN Chile

22.01.2026 / 22:20

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, junto a Mónica Rincón, conversamos con los diputados Eduardo Durán (Renovación Nacional), Javiera Morales (Frente Amplio), Juan Santana (Partido Socialista) y Jorge Alessandri (Unión Demócrata Independiente) sobre la composición del gabinete de José Antonio Kast.

