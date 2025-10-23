Anuncian lluvia y nieve para la zona centro del país | CNN Tiempo

Vuelven las precipitaciones y algunas nevadas en sectores cordilleranos de la capital. ¿Qué pronóstico se espera para el país durante los próximos días? | Revisa la información completa en CNN Tiempo

Comenzó la primera y junto a ella las temperaturas que no dejan de sorprender. El vaivén generado por las altas y bajas temperaturas se han tomado las jornadas, característica muy típica de un tiempo primaveral en el país. Pero, ¿qué se espera para la jornada del viernes 24 de octubre y el fin de semana?

En una entrevista para CNN Tiempo la meteoróloga jefe de Meteored, Pamela Henríquez, explica el cambio en las temperaturas para los próximos días, donde incluso se espera nieve y precipitaciones para algunos sectores de la Región Metropolitana.

Producto de una vaguada en altura se va a realizar un cambio en las temperaturas que se han proyectado durante los últimos días en la zona central trayendo consigo la posibilidad de precipitaciones, descenso en las temperaturas, presencia de mayor nubosidad y el predominio de altas presiones.

¿Qué es la vaguada en altura?

A diferencia de un sistema frontal -que abarca varios niveles de altura- esta ocurre sobre los 5.000 metros aproximadamente. Lo que se produce es que las corrientes de viento viajan formando una baja presión en altura que se elonga y eso toma el nombre de vaguada en altura.

Cuando aparecen masas de aire frío estas empujan las circulaciones de viento y hace que caigan precipitaciones en lugares donde no debiera ocurrir “durante este jueves y viernes van haber precipitaciones en el sur hacia Magallanes. Sin embargo, aparece esta posibilidad de precipitación en la cordillera de la zona central, y eso se debe efectivamente a la vaguada en altura que hace que el aire ascienda y al ascender choque en la cordillera de los Andes y se enfríe en altura, se condense y posteriormente provoca esta formación de nubosidad”, explica la jefa de Meteored.

¿Cuáles son los sectores donde se esperan lluvias y nevadas?

Según la meteoróloga, durante la tarde-noche de esta jornada deberían caer algunos chubascos para Los Ríos, la Araucanía e incluso el sur del Biobío.

En el sector oriente de Ñuble, Maule y la región de O’Higgins se esperan nubosidad vertical que va a provocar nevadas en las zonas cordilleranas de toda la zona central durante el día viernes 24 de octubre, pasando también por la región Metropolitana y la región de Valparaíso. Además para el sector oriente de la región Metropolitana se espera que caigan algunos chubascos acumulando de 4 a 5 milímetros de precipitaciones.