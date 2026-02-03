Programas completos CNN tiempo

Anuncian bajas de temperaturas y cielo nublado para la Región Metropolitana: ¿Cuál será la máxima?

Por CNN Chile

03.02.2026 / 17:56

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Suben las temperaturas en el norte y la mayoría se mantiene con un clima soleado, a excepción de Arica que alcanzará una máxima de 27°C con cielo parcialmente nublado.

Se pronostica para el miércoles una máxima de 26°C para Iquique, 25°C para Antofagasta y 30°C para Copiapó.

En el sur se mantienen las lluvias por la baja atmosférica. Además, Temuco tendrá una máxima de 22°C, Puerto Montt de 18°C y Puerto Aysén 16°C.

En el centro cambia el panorama: vuelve el cielo nublado a Santiago y se espera una máxima de 28°C. Sin embargo, se pronostica que desde el jueves se empiecen a elevar de nuevo las temperaturas en la Región Metropolitana.

