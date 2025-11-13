Programas completos CNN tiempo

Alza de temperaturas en Chile: ¿cuánto marcará el termómetro en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

13.11.2025 / 16:40

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la macrozona norte las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y moderadas, La máxima marcará 22 °C en Arica, 21 °C en Iquique y 19 °C en Antofagasta.

En la capital la temperatura marcará los 29 °C para el centro de Santiago.

Avanzando hacia la zona centro del país, debido a una vaguada en altura y una alza en las presiones, se esperan temperaturas altas durante los próximos días. El termómetro marcará los 31 °C en la máxima para Los Andes, 30 °C en Talca y 29 °C en Chillán.

Para la zona sur del territorio nacional, se espera un sistema frontal con río atmosférico que aportará intensas precipitaciones y ráfagas de viento, en su mayoría para la región de Magallanes.

