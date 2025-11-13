Altas temperaturas proyectadas para los próximos días ¿A qué se debe? | CNN Tiempo

Cada vez queda menos para el verano, y las altas temperaturas se toman la jornada.

Se aproxima el término de la semana y con ello se produce un aumento en las temperaturas para este fin de semana de elecciones presidenciales y parlamentarias en el país. ¿Cuáles serán las máximas para el centro del país y a qué se debe este alza de calor primaveral?

Para conocer el por qué de este fenómeno, la meteoróloga jefe de METEORED, Pamela Enríquez, detalló que sucederá meteorológicamente durante los próximos días en el país.

Las alzas en las temperaturas se concentrarán principalmente en la zona centro del territorio nacional y estas son producidas por una dorsal cálida en altura y una vaguada costera, que terminará afectando en mayor medida a la región de O’Higgins, llegando a marcar 35 °C para la precordillera del sector.

“La parte sur de la vaguada costera es la que favorece el viento norte, que baja por la ladera, se va comprimiendo y va aumentando el termómetro en esas zonas donde se va a localizar esta mayor intensidad. Sin embargo, las temperaturas estarán sobre 30 °C entre Valparaíso y el Ñuble durante el jueves, viernes y es probable que continúe en la zona centro hasta el sábado y el domingo”, detalló Enríquez.

Esos son los componentes que provocan el aumento de las temperaturas, ya que se produce un viento que es seco, y se va calentando a medida que se acerca a la superficie generando que aumenten los termómetros.

Por otro lado, en el sur de Chile, se presentará un anticiclón que dejará a los sistemas frontales y además el desarrollo de la vaguada costera, mencionados con anterioridad por CNN Tiempo, solo en la Patagonia.

La región de Magallanes proyecta un evento de río atmosférico de categoría extrema, según detalla la meteoróloga. Instancia que al conectar con el sistema frontal que se llevará a cabo en la zona desde este viernes 14 hasta el sábado 15 de noviembre, aumentará la cantidad de precipitaciones que podrían acumular sobre los 200 milímetros en el sector y con ráfagas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora. Aún así las precipitaciones no alcanzarán a perdurar hasta la jornada de elecciones en el país.