Altas temperaturas en Santiago: Estudio arrojó que el 50% de los que viven en la capital se ven afectados por el calor

En conversación con CNN Tiempo la coordinadora de Barrios por el Clima, Valentina Mazuela, detalló sobre las altas temperaturas y su impacto en las distintas comunas en el Gran Santiago.

Con el paso de los años, sentimos que cada vez los veranos son más calurosos que el anterior. Es por esto que, Valentina Mazuela, coordinadora de Barrios por el Clima, nos detalló sobre este fenómeno.

Para encontrar la causa, se realizó un ejercicio científico con una cámara térmica desplegada en terreno.

En base a esto, los investigadores observaron que la temperatura disminuye considerablemente, entre tres y cuatro grados, en lugares donde predominan las áreas verdes y la masiva presencia de árboles.

Dentro de la misma linea, Mazuela menciona que hay una combinación de factores que generan que una comuna sea más vulnerable al calor respecto a otras:

Poca disponibilidad de áreas verdes

Condiciones sociodemográficas

Condiciones socioeconómicas

Esto tiene que ver con que muchas de estas comunas son más afectadas por el calor debido a la densidad poblacional de estas, además de la infraestructura gris y zonas pavimentadas que se necesitan para que se establezcan zonas de tránsito.

“Santiago es una ciudad enorme con diferencias territoriales muy marcadas, o sea podemos encontrar comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura, que en el fondo nos dice algo que sea muy distinta a Renca, Quilicura, Estación Central, no solamente del punto de vista de las casas sino también la disponibilidad de áreas verdes y la calidad que tienen.

Diferencia de sensación térmica en las distintas comunas de la capital

Valentina entregó información sobre un estudio que se llevó a cabo el 29 de enero para ver cómo se comportan las comunas del Gran Santiago ante una misma ola de calor, el mismo día, a la misma hora, en diferentes lugares.

El resultado arrojó que la diferencia llegaba incluso a los siete grados entre Quilicura y Lo Barnechea.

Datos que revelan la importancia de construir espacios que se adapten a las condiciones de cada sector, procurando el bienestar de los pobladores.

“Las ciudades no son solo espacios para dar viviendas, sino también para crear espacios donde la comunidad se encuentra y encuentra servicios que no están probablemente a la mano en el patio o dentro de la misma casa”, explicó Mazuela.

La infraestructura y la cantidad de pavimento en comparación con zonas verdes desplegadas en cada sector, generan que la sensación de calor, y las temperaturas, aumenten. Pero, ¿como se puede revertir esta situación?

“El foco tiene que estar puesto cuando estamos hablando de cómo preparamos las comunas y las ciudades para enfrentar de mejor forma estos episodios que, ya en el fondo, son cuento conocido todos los veranos y que van en aumento, la respuesta es mejoremos las áreas verdes. Entre esto, el diseño de espacios o de áreas con perspectiva de refugio climático. Es, en el fondo, reconocer que hay ciertos elementos de diseño que podemos establecer para que esas áreas que antes eran una plaza cualquiera se conviertan en un espacio que efectivamente sirva de refugio para las personas que habitan cerca de estos espacios”, señaló Mazuela.

En resumen, las zonas que se ven más afectadas por el aumento de temperaturas son por la cantidad de población y la presencia de pavimento, llegando a la conclusión, según Mazuela, que el 50% de las personas que viven en el Gran Santiago están afectadas por los episodios de calor.