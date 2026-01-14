Altas temperaturas en la capital y frío en el sur

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este jueves 15 de enero, se proyectan 30°C en Santiago con cielos despejados. Para este viernes y el fin de semana, las temperaturas alcanzarán los 34°C en la capital.

En el norte del país se pronostican 26°C en Arica, 25°C en Iquique y 23°C en Antofagasta con cielos nublados.

Para la zona centro del país, Valparaíso tendrá una máxima de 21°C y el calor baja levemente en Rancagua y Talca, descendiendo a 29°C y 30°C respectivamente.

Mientras que en el sur de Chile, las mañanas serán más frías, Temuco tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 20°C. Por su parte, Valdivia oscilará entre los 4°C y los 22°C.

Las precipitaciones se harán presentes en las regiones de Aysén y de Magallanes.