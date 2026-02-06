Alertan tormentas eléctricas en el norte y altas temperaturas en Santiago para el sábado

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Se pronostica probabilidad de tormentas eléctricas en la zona altiplánica del norte del país debido a la influencia de la Alta de Bolivia.
En el resto de las regiones del norte predominará el cielo parcialmente nublado, con excepción de Copiapó, donde se espera una máxima de 30°C y cielo despejado, al igual que en La Serena, que alcanzará los 23°C.
Arica e Iquique registrarán una máxima de 27°C, mientras que Antofagasta llegará a los 25°C.
En el sur del país se mantienen las altas temperaturas. Temuco y Valdivia alcanzarán una máxima de 27 °C el sábado; Puerto Montt llegará a los 19°C, Puerto Aysén a los 23 °C y Punta Arenas registrará una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado.
En Santiago, la temperatura subirá levemente hasta los 34°C, con cielo despejado durante toda la jornada. Para el domingo se espera un descenso térmico, mientras que el lunes las temperaturas volverán a aumentar.
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.