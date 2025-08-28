Agosto se despide con precipitaciones en Santiago: Pronostican que baja segregada dejará lluvias desde Atacama al Biobío

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

En una nueva edición de CNN Tiempo, Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelantó el pronóstico para los últimos días de agosto.

Laura Batista señala que una baja segregada y núcleo frio en altura traerá precipitaciones a gran parte del centro del país en los próximos días

“Por el tipo de sistema meteorológico que va a causar estas precipitaciones, que va a ser bien errático, bien dinámico y además bastante impredecible“, adelanta.

Además, señala que estas precipitaciones comenzará durante el día jueves en la costa litoral, desde Caldera en la región de Atacama, hasta Concepción en la región del Biobío.

Desde el viernes y sábado este sistema se desplazará a la zona interior, incluso llegando al norte chico.

“Podrían caer algunos chubascos débiles en la zona del interior, sobre todo de la región de Coquimbo y de la región de Atacama“, aclara la meteoróloga.

Consultada sobre el tiempo en Santiago, Batista indica que las precipitaciones serán más importante durante el sábado

“El viernes pudieran caer algunas gotitas, sobre todo de llovizna, pero ya hacia el sábado tenemos mayor probabilidad de chubascos, desde la mañana hacia la tarde, gotitas esporádicas”, especifica.

Finalmente, la meteoróloga de Meteored pronostica que estas precipitaciones podrían alcanzar entre los 5 y 7 milímetros en la capital.

