Ad portas del Seminario “Nuevos vientos de la economía”, el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, conversó con Agenda Económica y comento: “Sin duda, yo creo que, el proyecto de las 40 horas que sea gradual y que incorpore la flexibilidad, que es algo que nosotros permanentemente estuvimos sugiriendo al Gobierno, ayuda para que las empresas se vayan acomodando, pero efectivamente estamos con muchas reformas al mismo tiempo. Y lo que le hemos indicado al Gobierno es que dado el contexto y también la realidad de muchas empresas, en esto no es un milagro. Es decir, acá no podemos acompañar una reforma tributaria de la magnitud de la que se está hablando, con un contexto internacional desafiante, con un programa no solo de seguridad, sino también de inflación de manera interna. Eso tiene un impacto y, bueno, en la realidad se está mostrando que hoy día en nuestra economía, a pesar de que ha ido mejorando la perspectiva, y eso es una buena noticia, aún falta de tener los niveles, especialmente de inversión, que podamos retomar crecimientos que son relevantes. No solamente para mejores sueldos, sino también para aumentar la recaudación por parte del Estado”.