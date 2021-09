La socia principal de EY, Macarena Navarrete, conversó con Agenda Económica tras las críticas a los cambios en exenciones tributarias que propuso el Gobierno. Navarrete sostuvo que “hay que tener presente que es importante eliminar exenciones que no sean necesarias. Cuando existen exenciones, las pagamos todos, o sea, acá no hay una cuenta que no pague nadie. Lo que no pagan unos, tienen que ponerlo otros para que se complete. Desde esa perspectiva, es importante eliminar exenciones que no sean justificadas, porque produce un efecto muy injusto respecto del resto de la población que tiene que contribuir cuando hay algunos que, injustificadamente, no contribuyen. Sin embargo, me parece hay algunas exenciones que debieron haberse mantenido y algunas que se echan de menos”.