El presidente de la comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Tomás Sahli, conversó con Agenda Económica sobre la solicitud de acciones concretas que le hizo la federación al Gobierno para disminuir las trabas en el arribo de turistas a Chile. Sahli dijo que uno de los principales problemas detectados es la homologación de vacunas contra el COVID-19 que exige el Ministerio de Salud (Minsal). “El problema de la homologación de vacunas es que no se han cumplido los plazos y se genera una incertidumbre enorme de cuánto tiempo se van a demorar en esta homologación. Inicialmente, se dijo que iban a ser 14 días; no se cumplieron esos 14 días, pasaron a ser 30 días y, finalmente, no se ha entregado ninguna información y el turista no sabe cuándo se le van a entregar los resultados y se han perdido muchos pasajes por este mismo tema”, detalló.