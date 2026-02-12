AES Andes retiró de evaluación el proyecto INNA | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, la representante de ESO en Chile, Itziar de Gregorio-Monsalvo, celebró la cancelación de este proyecto, principalmente por donde pensaba llevarse a cabo, puesto que contaminaría los cielos del país, limitando la labor de los telescopios.

El Proyecto INNA (Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde) constaba de una inversión de $10.000 millones de dólares, en el cual se buscaba producir energía limpia a escala industrial, también llamado hidrógeno verde.

Itziar de Gregorio-Monsalvo, representante de ESO en Chile, se mostró feliz ante la cancelación de este proyecto, ya que el desarrollo de este, hubiera contaminado los cielos de la zona, limitando la capacidad de observación de los telescopios en la región.

“Estamos celebrando que se haya cancelado este megaproyecto debido a la localización donde pretendía construirse, solamente debido a la distancia tan cercana a los telescopios que hay en Paranal iba a producir impactos tan nefastos para la astronomía, que iban a impedir seguir operando los telescopios más avanzados del planeta y el más grande del mundo”, afirmó.

De igual manera, remarcó la importancia de los telescopios en la zona para llevar a cabo descubrimientos en el espacio: “Estos telescopios han participado y en particular el último premio Nobel que se otorgó en física, por el descubrimiento de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, se descubrió usando los telescopios que hay en Paranal”.