Acciones de Oracle registran salto histórico: ¿Qué pasó?

Conduce: Nicolás Paut.

Esta semana, el empresario Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Adrián Durán, vicepresidente senior de aplicaciones Cloud en Oracle A. L., sobre el salto histórico de la empresa.

“La estrategia de Oracle pasa por ser una AI company, una compañía de AI, y (…) la confianza de las empresas en nuestra compañía nos demuestra y nos da cada vez más fuerza a seguir ejecutando”, agregó.

