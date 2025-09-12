Acciones de Oracle registran salto histórico: ¿Qué pasó?

Esta semana, el empresario Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Adrián Durán, vicepresidente senior de aplicaciones Cloud en Oracle A. L., sobre el salto histórico de la empresa.
“La estrategia de Oracle pasa por ser una AI company, una compañía de AI, y (…) la confianza de las empresas en nuestra compañía nos demuestra y nos da cada vez más fuerza a seguir ejecutando”, agregó.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.