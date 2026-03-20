¿A qué hora lloverá? Pronóstico del tiempo para el sábado 21 de marzo | CNN Tiempo

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Las temperaturas subirán este sábado, llegando a 24°C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

28 °C en Copiapó con cielos despejados.

en con cielos despejados. 26 °C en Iquique con cielos despejados.

en con cielos despejados. 26 °C en Arica con cielos despejados.

en con cielos despejados. 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan máximas de:

24 °C en Los Andes sin nubes.

en sin nubes. 19 °C en Valparaíso con algunas nubes .

con algunas nubes 21 °C en Rancagua con cielos parciales.

en con cielos parciales. 20 °C en Talca con nubosidad.

en con nubosidad. 16 °C en Concepción con cielos nublados.

Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 15 °C:

Temuco tendrá 15 °C , con cielos nublados

tendrá , con cielos nublados Valdivia llegará a los 14 °C, con precipitaciones.

llegará a los con precipitaciones. Puerto Montt con 14 °C y posibilidad de lluvias.

con y posibilidad de lluvias. Punta Arenas oscilará entre los 6 °C y 11 °C con cielos nublados.

Para el domingo, Santiago espera cielos nublados con 20 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.