¿A qué hora lloverá? Pronóstico del tiempo para el sábado 21 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
20.03.2026 / 15:18
{"multiple":false,"video":{"key":"yiM05yoPRrg","duration":"00:06:49","type":"video","download":""}}
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas subirán este sábado, llegando a 24°C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 28 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 26 °C en Iquique con cielos despejados.
- 26 °C en Arica con cielos despejados.
- 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan máximas de:
- 24 °C en Los Andes sin nubes.
- 19 °C en Valparaíso con algunas nubes.
- 21 °C en Rancagua con cielos parciales.
- 20 °C en Talca con nubosidad.
- 16 °C en Concepción con cielos nublados.
Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 15 °C:
- Temuco tendrá 15 °C, con cielos nublados
- Valdivia llegará a los 14 °C, con precipitaciones.
- Puerto Montt con 14 °C y posibilidad de lluvias.
- Punta Arenas oscilará entre los 6 °C y 11 °C con cielos nublados.
Para el domingo, Santiago espera cielos nublados con 20 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.