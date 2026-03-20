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¿A qué hora lloverá? Pronóstico del tiempo para el sábado 21 de marzo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

20.03.2026 / 15:18

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas subirán este sábado, llegando a 24°C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 28 °C en Copiapó con cielos despejados.
  • 26 °C en Iquique con cielos despejados.
  • 26 °C en Arica con cielos despejados.
  • 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan máximas de:

  • 24 °C en Los Andes sin nubes.
  • 19 °C en Valparaíso con algunas nubes.
  • 21 °C en Rancagua con cielos parciales.
  • 20 °C en Talca con nubosidad.
  • 16 °C en Concepción con cielos nublados.

Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 15 °C:

  • Temuco tendrá 15 °C, con cielos nublados
  • Valdivia llegará a los 14 °C, con precipitaciones.
  • Puerto Montt con 14 °C y posibilidad de lluvias.
  • Punta Arenas oscilará entre los 6 °C y 11 °C con cielos nublados.

Para el domingo, Santiago espera cielos nublados con 20 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.

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