A qué hora comienza la lluvia y nevada en Santiago: Revisa el pronóstico completo para tu ciudad

Por CNN Chile

20.08.2025 / 16:39

Sistema frontal ingresará a la Región Metropolitana este jueves. Traerá lluvia y alta probabilidad de nevadas en sectores de la capital. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán cielo despejado. Se mantiene la proyección de vientos  y tormentas de arena en la región de Atacama.

Sistema frontal con río atmosférico dejará lluvias y bajas temperaturas en el centro del país. Podrían caer hasta 50 milímetros en algunas comunas de O’Higgins.

Avanzando hacia el sur, Temuco, Valdivia y Puerto Montt tendrán intensas precipitaciones.

Revisa el detalle en el video

