A cinco años del primer retiro de fondos ¿Cuáles fueron los efectos en la economía de Chile?

Por CNN Chile

08.08.2025 / 15:03

Conduce: Nicolás Paut.

El 23 de julio de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el primer retiro de fondos de las AFP, con 116 votos a favor y 28 en contra. Los siguieron los retiros de diciembre de 2020 y de abril de 2021.

De acuerdo a la Super Intendencia de Pensiones, estas iniciativas significaron el retiro de 44 mil millones de dólares de los fondos de pensiones en total.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, junto con Nicolás Paut, abordamos este hito y los efectos posteriores que tuvo en la economía chilena.

Revisa el programa completo en el video

