El icónico humorista nacional Coco Legrand anunció su regreso a los escenarios con un nuevo espectáculo que presentará en el Teatro Nescafé de las Artes. “70 o Sé Tonto“, es la nueva propuesta del galardonado comediante, en la que repasa su historia personal y reflexiona sobre la etapa de la tercera edad y el cómo la misma es vista en nuestra cultura local. “Es una idea loca de haber seguido con el mismo nombre para este espectáculo. Este es un espectáculo en el que hablo desde mi condición de tercera edad (…) yo me preparé y me embalsamé para poder seguir. Este espectáculo tiene la fuerza de todo lo que me tocó vivir“.