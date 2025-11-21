Programas completos Agenda Económica

2026: ¿Qué esperar de la economía mundial?

Por CNN Chile

21.11.2025 / 10:17

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las críticas del embajador de Estados Unidos en Chile al presidente Gabriel Boric.

También dialogamos con Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander, que reflexionó sobre cómo se prevé la economía mundial para el 2026.

Mira el programa completo

