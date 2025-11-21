2026: ¿Qué esperar de la economía mundial?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las críticas del embajador de Estados Unidos en Chile al presidente Gabriel Boric.

También dialogamos con Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander, que reflexionó sobre cómo se prevé la economía mundial para el 2026.

