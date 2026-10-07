Universidad Autónoma lanza “La Roboteca”: la iniciativa que enseña robótica y acerca la innovación científica a la primera infancia

En el Jardín Infantil Santo Tomás de Fundación Integra, ubicado en La Pintana, se realizó el pasado 1 de octubre el lanzamiento del proyecto La Roboteca: pequeños robots, grandes historias, que busca acercar la robótica a niñas y niños mediante el juego y la experimentación.

La iniciativa es liderada por la académica de la Universidad Autónoma de Chile, Romina Muñoz, contando con el apoyo del Centro de Comunicación de las Ciencias de la misma casa de estudios y el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través del programa Ciencia Pública.

La Roboteca contempla dos kits para armar un robot que se mueve mediante un motor de vibración —Bristlebot— y un robot blando —soft robo. La propuesta también da a conocer proyectos de robótica desarrollados en Chile y el aporte de mujeres que han impulsado esta disciplina, entre ellas la italiana Cecilia Laschi, pionera en robótica blanda, y las chilenas Lorena Delgado, Felisa Córdova y María José Escobar.

Durante el lanzamiento, la Dra. Muñoz destacó que “acercar la ciencia desde la infancia ayuda a que niñas y niños tengan la confianza para hacerse preguntas sobre el mundo que los rodea y aprender experimentando. Con La Roboteca buscamos fortalecer esa confianza”.

El proyecto contempla actividades y capacitaciones durante octubre y noviembre, tanto en jardines infantiles de Fundación Integra y JUNJI, como también en CECREA San Joaquín y La Ligua, y en las comunas de Maipú y Cerro Navia.

En el sitio web del proyecto se pueden encontrar cápsulas educativas, tutoriales de armado y guías educativas descargables que complementan la experiencia con los robots.