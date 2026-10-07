“Que se dupliquen datos de producción para acceder a beneficios económicos es totalmente reprochable”: Alvarado respalda auditorías a Codelco

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este miércoles al nuevo caso de sobreproducción detectado en Codelco, que involucraría una duplicidad en el registro de material entre las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

El ministro calificó la situación como “indeseada” y remarcó que episodios de este tipo no deberían volver a repetirse al interior de la estatal.

“Obviamente que es una situación indeseada, una situación que no debería ocurrir nunca, que se dupliquen los datos de producción para acceder a beneficios económicos de los ejecutivos, es totalmente reprochable”, afirmó Alvarado.

Gobierno impulsará auditorías forenses

El ministro anunció que el Ejecutivo impulsará auditorías forenses para identificar a los responsables de las irregularidades detectadas.

“Aquí el gobierno obviamente va a tomar la iniciativa para que se realicen auditorías forenses que permitan dar con las personas responsables de este tipo de situaciones, porque con una empresa tan importante como lo es Codelco para nuestro país, no se puede jugar con los números de esta empresa”.

Alvarado puso además el énfasis en el daño reputacional que este tipo de episodios genera para la estatal a nivel internacional.

“Debemos recordar que es una empresa que es reconocida a nivel mundial, y que tengamos este tipo de dificultades, este tipo de problemas, afecta la reputación, afecta la confianza”, señaló, agregando que el Gobierno “va a ser total y absolutamente severos en la búsqueda de la responsabilidad”.

Mas pidió llegar “hasta las últimas consecuencias”

Las declaraciones del ministro del Interior se suman a las que había entregado un día antes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien respaldó la decisión del directorio de Codelco de auditar exhaustivamente los hechos e informar al Ministerio Público.

Mas pidió llegar “hasta las últimas consecuencias” en la investigación, bajo la premisa de que, en sus palabras, “caiga quien caiga”, los recursos de todos los chilenos deben protegerse. El caso corresponde a la segunda denuncia de este tipo que presenta la estatal en menos de un año.

El directorio de Codelco había sido informado el martes de hallazgos preliminares sobre eventuales duplicidades en la contabilización de producción entre ambas divisiones, antecedentes que la empresa entregó al Ministerio Público y que encargó investigar a la consultora EY. Esto ocurre en paralelo a la revisión más amplia que realiza KPMG sobre la producción de todas las divisiones durante 2024 y 2025.