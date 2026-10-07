Este miércoles se hizo público un documento emitido por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo llamativo de la situación es que dentro de la sentencia aparecen instrucciones dirigidas a una inteligencia artificial para la redacción del fallo.

El fallo se enmarca en una causa caratulada como “MITARAKIS/CORREA (LTE)” y fue firmado por la ministra Jenny Book Reyes, el ministro (s) Christian Carvajal y la abogada integrante Francisca Amigo.

En este tipo de sentencias, la corte suele pronunciarse directamente sobre la materia sometida a su conocimiento. Sin embargo, en este caso el documento —que está subido a la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial— comienza con una serie de prompts que contienen instrucciones para la redacción de una sentencia.

En el documento se lee: “Para considerando CUARTO y siguientes: Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia [rechazando/acogiendo] el recurso. Dicha sentencia debe ser redactada siguiendo estas instrucciones: 1. Debe tomar en consideración lo expuesto en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO (…)”.

Junto con integrar otras consideraciones jurídicas, el texto posteriormente señala que “debe seguir la estructura de una sentencia definitiva, donde tu respuesta será el considerando CUARTO y siguientes. En el considerando CUARTO sintetiza el acto u omisión que se impugna y la garantía constitucional que se estima vulnerada. Menciona brevemente la postura de la parte recurrida (si niega el hecho, si lo justifica en la ley o si alega que ya cumplió)”.

También contiene otras instrucciones formales: “Debe ser escrita en términos fluidos, formales y jurídicos” o “Debe ser escrita en presente”. Y, como últimas exigencias, se lee: “Debe tener una extensión máxima de 750 palabras” y “Utiliza un formato de redacción en tercera persona“.