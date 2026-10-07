EE.UU. menciona a Chile entre países en conversaciones sobre definición internacional de antisemitismo

El enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, Yehuda Kaploun, incluyó a Chile entre los países latinoamericanos que, según afirmó, están en conversaciones, al abordar los esfuerzos para ampliar el respaldo a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Sus declaraciones se produjeron en Washington, durante un encuentro con prensa internacional organizado por el Foreign Press Center del Departamento de Estado, en el marco del tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Kaploun anticipó que espera sumar países latinoamericanos en una conferencia prevista para noviembre. “Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Chile están todos en conversaciones”, señaló, sin precisar con qué autoridades chilenas se han desarrollado esas gestiones ni qué compromiso se estaría evaluando.

CNN Chile consultó a Cancillería sobre las conversaciones mencionadas por Kaploun y su alcance, pero hasta el cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Qué es IHRA y cuál es la situación de Chile

IHRA reúne a gobiernos y expertos para promover la educación, la investigación y la memoria del Holocausto. En 2016 adoptó una definición de trabajo de antisemitismo para orientar su identificación y combate.

Ese marco es jurídicamente no vinculante: adoptarlo no equivale, por sí solo, a crear un delito ni a ingresar a la organización.

Chile no figura entre los países miembros, observadores o de enlace de IHRA. Además, en las fuentes oficiales consultadas no hay registro público de que el Estado chileno haya adoptado formalmente su definición.

Durante el encuentro, Kaploun defendió ese marco frente a los temores de que limite las críticas al Gobierno israelí. “La definición IHRA no dice que no se pueda criticar a Israel”, sostuvo.

El documento establece que las críticas a Israel similares a las dirigidas a cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas. Entre sus ejemplos de antisemitismo incluye justificar la violencia contra personas judías o responsabilizarlas colectivamente por las actuaciones del Estado de Israel.

La relación con Israel durante Boric y Kast

La mención a Chile ocurre tras nuevos contactos diplomáticos bajo la administración de José Antonio Kast, después de las tensiones durante el gobierno de Gabriel Boric por las operaciones militares israelíes en Gaza.

La administración anterior condenó los ataques de Hamás y cuestionó la actuación de Israel. En octubre de 2023 llamó a consultas al entonces embajador Jorge Carvajal y, en septiembre de 2024, presentó una intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio.

Kast, en tanto, designó a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel. En agosto, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con su par israelí, Gideon Sa’ar, para abordar la cooperación bilateral.

Las diferencias también han continuado: en septiembre, Cancillería entregó una nota de protesta al embajador israelí Peleg Lewi por declaraciones que consideró una intromisión en asuntos internos.

Por ahora, las palabras de Kaploun no constituyen un anuncio de adhesión ni permiten establecer que exista una decisión oficial del Gobierno chileno.