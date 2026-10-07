Metro cerró estación Chile-España de Línea 3 tras millonario robo a sucursal bancaria en Ñuñoa: Hay un detenido

Metro de Santiago informó sobre el cierre de la estación Chile-España en Línea 3 debido a un procedimiento policial.

La estación se encuentra fuera de servicio y sin detención de trenes.

Según información policial preliminar, un grupo de sujetos perpetró un robo al interior de una sucursal bancaria en el sector de Irarrázaval.

Uno de los ladrones se autoinfirió heridas y está siendo trasladado hasta el Hospital del Salvador.

Según se dio a conocer, un grupo de individuos habría realizado un millonario robo en un Banco Itaú. Posteriormente, algunos de ellos habrían escapado en dirección al Metro.

13:38 hrs. Estación Chile-España #L3 cerrada y sin detención de trenes debido a procedimiento de Carabineros en su interior. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 7, 2026

El teniente coronel Cristian Tavra, de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que la Central de Comunicaciones recibió una notificación sobre la activación de una señal de alarma del Banco Itaú.

“A raíz de la rápida y oportuna reacción de Carabineros se logró llegar a este lugar, verificar la situación donde se constató que efectivamente había existido este asalto”, indicó.

Tras verificar que uno de los antisociales habría ingresado a la estación Chile España, personal policial también entró a la estación, donde “había mucha gente asustada saliendo” hacia la calle.

Tavra señaló que al llegar a la altura del andén, los efectivos policiales dieron con el hombre, quien “estaba en una de las esquinas, sin poder escapar, amenazando con un arma blanca, y portando en otra de sus manos un bolso”.

Los carabineros lo instaron a “deponer su actitud, y al no hacerlo, intervinieron utilizando disuasivos químicos para lograr su reducción. En simultáneo, él se había autoinferido un corte a nivel del cuello. Es reducido en forma inmediata, detenido y se le dieron los primeros auxilios también en forma instantánea”.