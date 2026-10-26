Resiliencia, intercambio y networking: Pullman xChange llevó la hospitalidad más allá del alojamiento con una noche de conversaciones en Santiago

El 15 de octubre, Pullman Santiago El Bosque fue sede de “El poder de tu historia”, la nueva edición de Pullman xChange, plataforma global de experiencias y conversaciones de Pullman Hotels & Resorts, marca del portafolio de Accor. La propuesta invitó a reconocer que las experiencias vividas no quedan atrás, sino que pueden convertirse en impulso para avanzar y conectar con otras perspectivas.

Deporte y resiliencia en el centro de la conversación

El encuentro contó con Fernando Demaria, deportista y referente de resiliencia tras reconstruir su carrera luego de un accidente en competencia, y con Martín Sigren, capitán de Los Cóndores y figura del rugby chileno. Desde sus experiencias, ambos aportaron una mirada sobre los aprendizajes, los cambios y las decisiones que pueden abrir nuevas posibilidades.

Durante el “Momento xChange”, los asistentes conversaron en grupos sobre conceptos surgidos en la jornada, construyeron definiciones colectivas y las compartieron de forma anónima para una reflexión común. La actividad continuó con gastronomía, música y networking en la terraza del hotel.

El hotel como espacio de encuentro

“En Pullman Santiago El Bosque entendemos la hospitalidad como una oportunidad para generar conexiones reales entre personas, culturas e ideas”, señaló Tomás Novoa, gerente general del hotel. Y agregó: “Pullman xChange expresa precisamente esa visión y demuestra cómo el hotel puede ser un punto de partida para intercambios significativos”.

Cada edición de la plataforma parte de una pregunta o un concepto vinculado a su ciudad anfitriona y lo transforma en una experiencia inmersiva que combina conversaciones, creatividad, gastronomía y encuentros inesperados.

En Chile, Pullman cuenta con 3 hoteles: Pullman Santiago Vitacura, Pullman Santiago El Bosque y Pullman Viña del Mar. Esta edición dio continuidad a la llegada de Pullman xChange al país y reforzó la vocación de la marca de transformar sus propiedades en espacios de encuentro que trascienden el alojamiento.