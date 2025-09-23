Rentas Vitalicias: la opción más elegida al momento de pensionarse

Esto no es casualidad. La tranquilidad de recibir un monto fijo en UF de por vida, sin estar expuesto a recálculos anuales o a las fluctuaciones del mercado, ha convertido a esta modalidad en la opción preferida para quienes buscan respaldo y certeza en el largo plazo.

En Chile existen distintas formas de jubilarse. Algunas personas optan por el Retiro Programado que ofrecen las AFP, otras por la Renta Vitalicia entregadas por compañías de seguros de vida o incluso combinaciones entre ellas. Cada alternativa tiene sus beneficios, pero hay una que destaca con claridad: más del 66% del monto total que se mueve en el Mercado de Pensiones se destinan a Renta Vitalicia (Fuente: Ficha Estadística Codificada Uniforme junio 2025, CMF). Esto refleja que es una de las modalidades más elegidas al momento de jubilarse, ya que permite recibir ingresos estables y garantizados mes a mes.

Esto no es casualidad. La tranquilidad de recibir un monto fijo en UF de por vida, sin estar expuesto a recálculos anuales o a las fluctuaciones del mercado, ha convertido a esta modalidad en la opción preferida para quienes buscan respaldo y certeza en el largo plazo.

En Consorcio somos líderes en Rentas Vitalicias, y nos especializamos en acompañarte en este proceso con experiencia, solidez y atención personalizada. Contamos con más de 100 años de trayectoria, el mayor patrimonio de la industria, clasificación de riesgo AA+ y un equipo experto que te guía paso a paso, ya sea en nuestras 26 sucursales a lo largo del país o a través de nuestros canales digitales.

Al contratar tu Renta Vitalicia en Consorcio, puedes asegurar un ingreso mensual constante en UF. Además, tienes la opción de contratar un Período Garantizado: si falleces antes de que finalice el plazo definido (por ejemplo, 15 años), tus beneficiarios continuarán recibiendo la pensión hasta completar ese período. Una vez cumplido dicho plazo, la pensión se seguirá pagando durante toda tu vida y, en caso de fallecer, se entregará a tus beneficiarios conforme a los porcentajes y plazos establecidos por la ley. De esta manera, extiendes tu respaldo y tranquilidad a quienes más quieres. También puedes optar por programar una pensión mayor al inicio y, al terminar el período garantizado, seguir recibiendo tu pensión de por vida.

Si aún tienes dudas sobre qué modalidad elegir o quieres entender mejor cómo funciona el proceso, en Consorcio creamos una Guía rápida para jubilarse con cápsulas educativas sobre el sistema previsional, los tipos de pensión y cómo tomar una decisión informada.

Pensionarse es un paso importante, y en Consorcio estamos para acompañarte. Resolver tus dudas, orientarte y entregarte todas las herramientas para que tomes la mejor decisión.

Da el primer paso hoy y simula tu pensión en Consorcio.cl