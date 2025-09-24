Nuevo Programa a la Vivienda Nueva: financia tu hogar con apoyo estatal y el respaldo de Consorcio

Durante años, comprar una vivienda ha sido un sueño difícil de alcanzar para muchas personas. Hoy, con el Programa de Apoyo a la Vivienda Nueva FOGAES 2025, el Estado garantiza tu crédito hipotecario y subsidia la tasa de interés, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones más accesibles.

Durante años, comprar una vivienda ha sido un sueño difícil de alcanzar para muchas personas. Hoy, con el Programa de Apoyo a la Vivienda Nueva FOGAES 2025, el Estado garantiza tu crédito hipotecario y subsidia la tasa de interés, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones más accesibles.

Este beneficio te permite financiar hasta el 90% del valor de la vivienda, gracias a una garantía estatal que cubre el 50% del crédito por hasta 15 años, disminuyendo el pie inicial y facilitando su aprobación. Además, incluye un subsidio de 0,60% en la tasa de interés, lo que reduce los dividendos mensuales y genera un ahorro significativo a largo plazo.

En palabras simples, con un pie desde un 10%, puedes acceder a una tasa rebajada y financiar tu vivienda nueva hasta 30 años de plazo.

El programa está disponible para viviendas nuevas de hasta UF 4.000 y tiene 50.000 cupos a nivel nacional. Si cumples con los requisitos legales y crediticios, los beneficios aplican automáticamente al solicitar tu crédito.

En Consorcio te acompañamos en cada etapa, con herramientas que te permiten simular cómo la garantía estatal y el subsidio a la tasa pueden reducir tu dividendo mensual. Nuestra experiencia de más de 100 años nos respalda para entregarte una atención integral, clara y transparente.

Simula tu Crédito Hipotecario* en Consorcio.cl y da el primer paso hacia tu casa propia con Consorcio.

*Aprobación y otorgamiento del crédito sujeto a evaluación comercial, crediticia y al cumplimiento de requisitos establecidos en las leyes N°21543 y N°21.748 (subsidio tasa de interés y garantía estatal FOGAES).

