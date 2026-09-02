MOK anuncia su expansión al mercado argentino

La compañía internacional especializada en plataformas SaaS y servicios para el ecosistema financiero, suma Argentina a su estrategia de expansión regional. Con este nuevo mercado, MOK alcanza presencia en 16 países de América Latina y Europa y gestiona servicios para más de 40 millones de clientes finales, junto a más de 300 empresas aliadas.

La llegada a Argentina representa una nueva oportunidad para desplegar su modelo B2B2C de marca blanca, trabajando junto a aseguradoras, bancos, retailers, financieras, brokers y empresas de telecomunicaciones, entre otros actores, para incorporar servicios de asistencia y valor agregado a través de sus propios canales.

Una expansión que continúa: MOK llega a Argentina

La llegada a Argentina forma parte de un proceso de crecimiento internacional que MOK ha desarrollado durante los últimos años.

En 2022, la compañía operaba en Chile, Perú y Colombia, y ese mismo año ingresó a México mediante la adquisición una firma local de asistencia. Desde entonces, continuó ampliando su presencia en la región y Europa, incorporando nuevos mercados como Brasil, países de Centroamérica, España, Portugal y Francia.

Actualmente, MOK cuenta con más de 40 millones de clientes finales y más de 300 empresas aliadas, bajo un modelo que combina tecnología, servicios digitales y atención 24/7. La compañía tiene como meta alcanzar 100 millones de clientes finales hacia 2030.

Tecnología para nuevos modelos de servicios

El modelo de MOK se basa en una propuesta B2B2C de marca blanca, en la que a través de su Plataforma SaaS, MOK brinda soluciones y servicios integrales para agregar valor a sus Partners, mejorando el lifetime value y la experiencia de los clientes finales.

La compañía aporta la tecnología, la operación y la gestión de los servicios, mientras que bancos, aseguradoras, retailers, financieras, brokers, telcos y otras empresas pueden ofrecer estas soluciones a sus portafolios de clientes finales.

MOK opera actualmente para diversas industrias tales como seguros, bancos, retail, financieras, telcos, brokers entre otros, con una oferta concentrada a través de 15 ecosistemas entre los cuales encontramos: Salud, Hogar, Auto, Viajes, Extensión de Garantía, Educación, Mascotas, Pymes, Funerario.

Argentina: un nuevo paso en la estrategia regional de MOK

La expansión hacia Argentina representa un nuevo paso en el crecimiento internacional de MOK, ampliando su presencia y acercando su modelo tecnológico a uno de los mercados más relevantes de América Latina.

Con una población de 45,9 millones de personas y un PIB de aproximadamente US$683 mil millones, Argentina representa un mercado de gran escala para el desarrollo de nuevos servicios digitales. Además, la economía registró un crecimiento de 4,4% durante 2025, según datos del Banco Mundial.

Este tamaño de mercado, sumado al avance de la digitalización y al crecimiento de la economía del conocimiento, genera oportunidades para que MOK pueda integrar servicios de asistencia y protección en los ecosistemas digitales de bancos, retailers, financieras, aseguradoras y otras empresas, ampliando la propuesta de valor que estas compañías entregan a sus clientes. El Banco Mundial identifica precisamente a la economía digital y del conocimiento como uno de los espacios con potencial de desarrollo en Argentina.

La llegada a Argentina abre para MOK nuevas oportunidades de colaboración con empresas de distintas industrias incorporando su plataforma SaaS y brindando soluciones integrales de servicios para los actores del mercado.