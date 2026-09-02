“Lo que dice un documento que existe en otro país no puede alterar los tratados”: Ministro Barros y polémica por soberanía del estrecho de Magallanes

En medio de la controversia por el estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó un decreto de 2021 sobre la soberanía de la zona.

En particular, hizo referencia al Decreto 457, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández y que aprobó una actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina, y que se ha mantenido vigente en el país vecino hasta la fecha.

Las autoridades nacionales, en todo caso, han recalcado que la soberanía del estrecho pertenece exclusivamente a Chile y que así lo establecen los dos tratados internacionales de 1881 y 1984.

Barros se encuentra acompañando al presidente José Antonio Kast precisamente en Magallanes, en el marco de la supervisión de ejercicios navales de la Armada junto al Ejército.

Y ayer martes, la autoridad afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, estaría listo para firmar la derogación del controversial decreto, el cual indica que uno de los “espacios compartidos” que deben fortalecerse corresponde a la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”.

Cabe señalar, además, que Kast y Milei sostendrán una reunión bilateral este jueves 3 de septiembre en La Moneda, previo al inicio del Foro de Madrid.

Bajo ese contexto, el titular de Defensa fue consultado sobre si tiene el decreto y cuándo ocurriría la firma.

“Está absolutamente claro lo que dijo el presidente. Todos entregamos toda la información que teníamos, lo que hemos conversado, y este es un tema muy serio. Aquí lo que dijo: hay un tratado, Chile respeta los tratados, y lo que dijo un documento que existe en otro país no puede alterar los tratados”, aseveró.

En esa línea, fue enfático en señalar que “la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes no está en discusión. De ahí, qué pasa con otros documentos en otros países, es un tema que maneja el Jefe de las Relaciones Exteriores de Chile, que es el Presidente de la República, con el canciller”.

Cuando se le preguntó si el decreto no sería una prioridad, el secretario de Estado contestó: “No es problema de prioridad o no prioridad; desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de la tranquilidad como país, lo que nos da la tranquilidad no es lo que ocurre al otro lado, es lo que dicen los tratados. Y el tratado que tenemos, que hemos ratificado posteriormente, deja lo que dijo el Presidente. No hay ninguna duda de la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes”.

“Y si a eso le agregamos las declaraciones que han hecho las máximas autoridades de Defensa y militares del país vecino, deja el tema desde el punto de vista nuestro absolutamente terminado“, sentenció.

La polémica por el caso se originó tras los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

En el programa de YouTube La Fábrica del Podcast comentó: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

Tras ello, Chile envió una nota de protesta al país trasandino y los ministros de Defensa de ambos países conversaron vía telefónica. Así, Barros señaló que el titular de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad” y afirmó que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia”.