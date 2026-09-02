Marley Coffee se suma al histórico reencuentro de Gondwana y Quique Neira después de 23 años

Después de 23 años recorriendo caminos separados, Gondwana y Quique Neira volverán a compartir escenario en uno de los reencuentros más esperados de la música nacional. La cita será el próximo sábado 5 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Marley Coffee será uno de los auspiciadores de esta jornada, como parte de su compromiso con la música, la cultura y la entretención. La participación se enmarca en uno de los pilares de la marca: respaldar experiencias capaces de reunir a las personas y generar conexiones a través de expresiones culturales con identidad y propósito.

El concierto permitirá revivir algunas de las canciones más emblemáticas de Gondwana junto a quien fuera su histórica voz y responsable de crear e interpretar temas que trascendieron generaciones y ayudaron a posicionar al reggae chileno dentro de la escena latinoamericana.

“La música tiene la capacidad de conectar a personas de distintas generaciones, historias y realidades. Este concierto recupera una parte importante de la cultura musical chilena y permite que el público vuelva a encontrarse con canciones y mensajes que lo han acompañado durante años”, explica Rodolfo Tapia, gerente de Marketing de Marley Coffee.

Para Quique Neira, el vínculo con Marley Coffee también tiene un componente especial, por la cercanía que ha construido con la marca y por los valores que comparten en torno a la música y la cultura. “Me alegra mucho que Marley Coffee sea parte de este reencuentro. Es una marca con la que tengo una relación muy cercana y con la que compartimos una conexión genuina con la música, el reggae y todo lo que significa reunir a las personas en torno a un mensaje positivo. Volver a cantar estas canciones después de tantos años es muy especial, y hacerlo acompañado de personas y marcas que han estado cerca de este camino le da todavía más sentido”, señala Quique Neira.[1.1]

La jornada también contará con la participación de Third World, una de las agrupaciones más reconocidas del reggae jamaiquino, que llegará por primera vez a Chile. Fundada durante la década de 1970, la banda ha construido una extensa trayectoria internacional mediante una propuesta que combina el reggae con influencias del soul, el funk y el pop.

La presencia de Marley Coffee en el evento responde a la relación histórica de la marca con la música y a su interés por apoyar actividades culturales y de entretenimiento que promuevan el encuentro entre las personas.

“Para Marley Coffee, ser parte de esta jornada no significa solamente estar presentes en un concierto. Buscamos respaldar espacios culturales que tengan un significado real para las personas y que aporten a la entretención del país. La música es parte de nuestra identidad y creemos que este reencuentro representa valores como la unidad, la comunidad y la conexión”, agrega Tapia.

Bajo el concepto Volvamos a ese sentimiento original, Gondwana y Quique Neira recorrerán las canciones de sus trabajos más emblemáticos en una presentación anunciada como única.

Entradas: Disponibles a través de la plataforma Punto Ticket: https://www.puntoticket.com/gondwana-quiqueneira-reunion